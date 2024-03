Onde al Mecenate. La danza ispirata a Virginia Woolf

Il ballo torna protagonista della domenica con la rassegna La Danza che muove a cura di Sosta Palmizi. Oggi la nota coreografa Simona Bertozzi presenta in prima regionale il nuovo spettacolo Onde, ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Appuntamento alle 17 al teatro Mecenate di Arezzo. Affidata all’impeto energetico e all’orizzonte visionario di giovani presenze e corporeità, Onde prende forma attraverso una pratica performativa, coreografica e musicale che si apre al presente di corpi protesi e fluttuanti tra estasi, guizzi animali e curvature verso l’evanescenza. La musica originale di Luca Perciballi eseguita dal vivo crea un flusso potente e sostenuto nel quale due giovanissime danzatrici e un danzatore danno libero slancio a una eclatante e polifonica corporeità. In scena ritroviamo The Waves, il play-poem di Virginia Woolf del quale Onde incorpora la corrente continua di immagini tipica della scrittura dalla celebre autrice inglese e la necessità di rigenerarsi nel ritmo. Ad anticipare lo spettacolo, ieri è stata la masterclass gratuita aperta a tutti, amatori e appassionati, con la coreografa Simona Bertozzi che si è svolta a Spazio Seme; domani lunedì 11 la coreografa incontrerà invece gli studenti e le studentesse del Liceo Coreutico Piero della Francesca per un incontro laboratoriale. Simona Bertozzi è laureata al Dams, approfondisce la sua formazione tra Italia, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra e danza, tra gli altri, per Tòmas Aragay e Virgilio Sieni. Nel 2008 fonda la Compagnia Simona Bertozzi | Nexus. Negli anni i suoi lavori trovano sostegni e ospitalità da parte di importanti soggetti nazionali e internazionali tra cui: Aerowave, Dance Week Festival, Tanec Festival, Correios em Movimento, Danca em Transito Rio de Janeiro, Intradance, Fringe Festival Edimburgo, Les Brigittines, Indisciplinados. Nel 2017 And it burns, burns, burns è finalista ai Premi UBU come Miglior Spettacolo di Danza. Parallelamente all’attività di creazione, si occupa di percorsi di alta formazione. Nel 2019 vince il Premio Hystrio Corpo a Corpo e il Premio Associazione Nazionale Critici di Teatro. Biglietti su liveticket.