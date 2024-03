On The Move rilancia il premio: "Castagna"

CORTONA

Il festival di fotografia Cortona On The Move lancia per il secondo anno consecutivo il premio "Vittoria Castagna". Le candidature sono aperte fino al prossimo 2 giugno. Un premio realizzato da Cortona On The Move in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, Fondazione Fitzcarraldo, Università Bocconi, Franklin University Switzerland, Politecnico Di Milano School of Management, 24ore Business School e Future Concept Lab. Il premio è rivolto ai giovani (età massima 30 anni) in formazione o che abbiano già concluso il loro percorso che vogliano operare nell’ambito della produzione culturale con un focus specifico sugli aspetti del marketing e della comunicazione. Il premio di 5 mila euro sarà riconosciuto all’idea progettuale che meglio sappia mettere in relazione le imprese e la produzione culturale del festival Cortona On The Move, offrendo alle aziende l’opportunità di comunicare, attraverso il linguaggio visivo, i propri valori e le proprie attività socialmente rilevanti.

"Il Premio intitolato a Vittoria Castagna, che per anni è stata un punto di riferimento umano e professionale per il festival – commenta Veronica Nicolardi (nella foto), direttrice di Cortona On The Move – è un’opportunità unica per i ragazzi e le ragazze che vogliano intraprendere un percorso professionale nell’ambito culturale. Al di là del riconoscimento economico, certamente importante, il vincitore o la vincitrice entreranno a far parte del team del festival, vivendo in prima persona un’esperienza lavorativa sul campo e affiancando gli organizzatori in tutte le fasi preparatorie".