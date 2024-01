On The Move, avanti con Autolinee

Prosegue il progetto fotografico di Cortona On The Move con Autolinee Toscane per portare la fotografia d’autore in giro per il capoluogo toscano. Per l’inizio del 2024 il lavoro scelto è quello del fotografo Martino Marangoni che si concentra sulle storie di due studenti, di un gruppo di ballerine di danza classica e di una colf. Gli scatti di Martino Marangoni sono pubblicati sul profilo Instagram di autolinee toscana. Il lavoro di Marangoni fa seguito alle fotografie di Massimo Vitali, Margherita Verdi, Daniela Tartaglia, Enrico Genovesi e Sabine Korth, gli artisti selezionati rispettivamente per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023. Il progetto 12X12 vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti.