Omicidio, il coraggio di un ragazzo Aveva tentato di rianimare mamma e nonna colpite dal padre

di Alberto Pierini

La verità di quel ragazzo ritrovatosi a sedici anni spettatore di un delitto terribile rimane nel segreto dell’incidente probatorio con il quale è stato ascoltato. Un modo per proteggerlo, lontano dall’aula o dal tribunale, ma insieme anche per fissare la ricostruzione dell’unico, vero testimone che conti. Lì, davanti a Porta San Lorentino, nel condominio macchiato all’ultimo piano da un duplice omicidio.

Sono passati quasi tre mesi dal delitto che ha sconvolto la città. Sono passati quasi tre mesi da quelle coltellate calate senza pietà da Jawad Hicham contro due persone che dovevano essergli care. La compagna di vita Sara Ruschi, uccisa a 35 anni, e la suocera Brunetta Ridolfi, che di anni ne aveva 76.

Accoltellate e ammazzate in casa, nella camera da letto, di fronte ai figli. Una piccola, piccolissima, speriamo tanto piccola da non essere segnata per tutta la vita da quel ricordo. L’altro sedicenne ma più grande, decisamente più grande della sua età. E tra le pieghe di quella testimonianza ne emerge ancora di più la forza.

Perché si era gettato a soccorrere la mamma e la nonna: e proprio nel caso di Brunetta aveva tentato perfino di rianimarla.

Non si sa come abbia raccontato quella notte terribile: ma questo particolare filtra. Non ha nulla a che vedere con il delitto e i suoi eventuali segreti giudiziari, è solo lo specchio della qualità di un ragazzo.

La dinamica, al di là del suo racconto, era quasi completamente chiara fin da allora. Ad esempio che era stata la nonna a dare l’allarme chiamandolo e svegliandolo. Una nonna già colpita dalle coltellate anche se ancora in vita. E’ lei a svegliare il nipote, a spingerlo a chiedere aiuto: era uno dei punti fermi in tutte le ricostruzioni di quelle ore. Anche perché la mamma, che pure grazie alla giovane età aveva resistito un po’ di più arrivando ancora viva in ospedale, non sarebbe stata in grado di dare l’allarme. No, ci avrebbe pensato lui. Già si sapeva che lo aveva fatto chiamando il 118, chiedendone l’intervento e poi correndo giù per le scale portando in collo la sorellina, la sua priorità assoluta e che avrebbe lasciato solo alle cure dei sanitari, già pronti fuori dentro un’ambulanza.

Ma aveva fatto di più. Davanti alla scena indelebile di una mamma e di una nonna ferite a morte, aveva tentato sia con l’una che con l’altra di soccorrerle. Addirittura anche provando a rianimare Brunetta, ormai senza vita. Tutto in un contesto nel quale probabilmente gli sarà stato chiesto se quella violenza era stata annunciata, quando fossero partite le tensioni in casa.

Anche questo abbastanza noto, da alcune telefonate della mamma con degli amici: lui, Jawad, l’aveva messa nel mirino, nessuno ha mai capito perché, forse solo il processo, per quel che serve, lo potrà chiarire. Ma di sicuro non era lui l’uomo di casa. No, era lì vicino, forte dei suoi sedici anni.