Omicidio, domani i funerali in Cattedrale presieduti dal Vescovo. Jawad era in prova in un locale

Arezzo, 20 aprile 2023 – La pandina azzurra come il cielo è lì, nel piazzaletto a ridosso della casa dell’orrore: ferma dalla notte del delitto. Il piccolo specchio del mondo che si è richiuso intorno a Sara: il seggiolino, gli oggetti per i bambini. Un mondo che si è chiusa alle spalle al ritorno dal lavoro: e che da quel momento è lì, come se il tempo si fosse fermato. E invece la clessidra continua a segnare le ore.

E tra le ore arriva quella che non avresti mai voluto vivere: l’addio a Sara, l’addio a Brunetta. Dopo tutte le difficoltà logistiche legate all’autopsia, eseguita nelle sale della medicina legale di Siena, finalmente è stata fissata la data dei funerali. Saranno celebrati domani alle 15 in Cattedrale.

E a presiedere il rito, di fianco immaginiamo a don Luca Lazzeri, il parroco di Santa Maria in Gradi e quindi della famiglia, sarà il Vescovo Andrea Migliavacca. La diocesi accoglie questa storia di dolore e di tormento nella chiesa madre: e il Vescovo decide di guidare la cerimonia in prima persona. Ha atteso, per rispetto, la richiesta, arrivatagli tramite la Croce Bianca dalla famiglia: ma già si era detto del tutto disponibile.

Anche se ieri sera, dopo la periodica lectio biblica in diretta Facebook, era addirittura a celebrare a Gerenzano, ad una trentina di chilometri da Varese, non distante dalla sua Pavia. Ma sentiva che non avrebbe potuto far mancare la sua voce ad un evento che ha devastato una famiglia e scosso un’intera città.

Resta invece ancora un dubbio sull’eventuale apertura di una camera ardente: i resti delle due povere donne saranno ricomposti nel salone della Croce Bianca. Lì dove tra l’altro Roberto, il fratello di Sara, è apprezzato e fedelissimo volontario. Ma l’associazione aspetta l’ok della famiglia prima di aprire le stanze del piano superiore a chi volesse rendere omaggio a Sara e Brunetta.

L’unica cosa certa è che entrambe saranno cremate, sempre nel pomeriggio di domani, interpretandone quindi le volontà. Un addio che sarà per sempre sulle spalle di chi le ha uccise. Lui, Jawad Hicham, protagonista di una notte terribile: anche se continua ad essere in contrasto con le parole di chi lo racconta.

«Mi aiutava perfino a tirare su la saracinesca del locale, sapeva che facevo un po’ fatica» conferma Enzo, uno dei titolari delle attività che si affacciano in via Varchi, a pochi numeri civici dalla casa dell’orrore. Jawad aveva trovato un lavoro: era da tre giorni in prova in un locale del centro. E la sua posizione stava per essere regolarizzata, almeno nel mestiere aveva fatto un’ottima impressione.

«Un lavoratore instancabile» ci spiegano. Ancora stupiti di averlo visto poche ore dopo essere smontato sulle pagine dei giornali per un delitto simile. Aveva lavorato fino alle 15 di mercoledì: sarebbe dovuto rientrare la sera per la cena ma poi il locale aveva deciso di ampliare il giorno di chiusura del giovedì. Uno spazio libero imprevisto: ma non sapremo mai se anche quello avrà in qualche m