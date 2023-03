Omaggio alla vita con Ima La danza al teatro Petrarca

di Angela Baldi

La stagione del Teatro Petrarca si chiude con un evento fuori abbonamento che segna anche il finale della rassegna di danza Invito di Sosta. Appuntamento questa sera alle 21 con "Ima", creazione dal respiro europeo della coreografa Sofia Nappi, un lavoro corale di pura danza che celebra l’incontro con l’altro. Ad Arezzo, un omaggio alla vita.

Ima è un termine giapponese che indica "il momento presente"; in aramaico ed ebraico Ima ha anche il significato di "madre", nella sua accezione di rinascita e rinnovamento. Nato durante il periodo di distanziamento sociale, lo spettacolo coinvolge lo spettatore in un vortice di poesia in movimento celebrando il trovarsi nuovamente insieme. La consapevolezza e necessità di ritrovare un rapporto col proprio corpo, di riscoprirlo vivo e capace di provare emozioni, diventano sul palco un’occasione per raccontare storie personali e collettive fatte di una danza che è interconnessione universale.

La coreografia e la sua esecuzione colpiscono e con il movimento del corpo trasmettono energia e sensualità. Sofia Nappi si diploma all’Alvin Ailey American Dance Theater a New York per poi approfondire gli studi a livello internazionale. Nella sua formazione ricoprono un ruolo fondamentale lo stretto contatto con la Hofesh Shecter Dance Company e gli studi a Tel Aviv, dove sta conseguendo la certificazione come insegnante di tecnica Gaga. Coreografa indipendente per importanti compagnie internazionali come National Theatre Mannheim, Staatsoper Hannover, Scottish National Ballet, Introdans e Nederlands Dans Theater 2, Sofia Nappi e` direttrice artistica e co-fondatrice del progetto Komoco e artista associata Sosta Palmizi.

Domani dalle 15 alle 17 allo Spazio Seme di Arezzo si terrà la masterclass con Paolo Piancastelli e Adriano Popolo Rubbio della compagnia Komoco; la partecipazione è aperta a tutti e gratuita previa visione dello spettacolo, con biglietto ridotto. Per le scuole sempre domani, Paolo Piancastelli e Adriano Popolo Rubbio terranno un laboratorio insieme agli studenti e alle studentesse del Liceo Coreutico "Piero Della Francesca" di Arezzo.