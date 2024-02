Omaggio a Riccardo Marasco, al via "Toscana in Folk a Tortaia"

Questa sera alle 21:15 appuntamento al Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo dove l’associazione culturale Musicanti del Piccolo Borgo presenta "Omaggio a Riccardo Marasco". Con questo spettacolo si apre la rassegna "Toscana in Folk a Tortaia" che il Cas Tortaia ha voluto dedicare alle tradizioni musicali della Toscana. Le altre date saranno sabato 20 aprile con i racconti e la musica della Carovana della memoria e sabato 18 maggio con la voce della grande Lisetta Luchini. Il 18 dicembre 2015 ci lasciava Riccardo Marasco. Quando muore un cantastorie, quando muore il più grande dei cantastorie toscani che ne è delle sue storie? Gli restituiscono il favore: da ora in poi saranno loro a raccontarlo. Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla grande figura di Riccardo Marasco, "Menestrello di Firenze", cantante, autore, ricercatore, cultore e storico della canzone popolare toscana e non solo. La sua brillante personalità di esecutore ed uomo di spettacolo, ha fatto in modo che fin dagli anni 60 la musica popolare e tradizionale si diffondesse capillarmente fra le gente ed anche fra i giovani. Silvio Trotta, compagno artistico per vent’anni di Riccardo Marasco ha creato questo spettacolo divertente e frizzante e, soprattutto, fedele al grande livello artistico e culturale che ha caratterizzato tutta la sua carriera. La complessità artistica e umana di Riccardo Marasco, la sua voce, il suo bel fraseggiar toscano, la sua sagace ironia, la sua cultura storica e musicale sono ineguagliabili e possono solo essere raccontate in un tentativo affettuoso di rievocare le tante emozioni che ha regalato al suo pubblico. Lo spettacolo, lontanissimo da qualsiasi idea di "cover", intreccia brani provenienti dai vari repertori di cui Marasco si è interessato. Nel concerto, i canti dedicati alla sua Firenze e i canti sacri. Non mancano le sue interpretazioni di brani di altri autori toscani come Spadaro, Vitali e Malfatti. La voce sarà quella di Massimiliano Giuntini.