Oma & Modena City La grande notte di Foiano

L’estate musicale in Valdichiana parte da Foiano, appuntamento stasera alle 21:15 in Piazza Matteotti. Nella cornice del Festival delle Musiche, protagonista dell’inaugurazione della XXIX edizione sarà il concerto "Culture contro la paura" con gli oltre trenta elementi dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretti da Enrico Fink sul palco con i Modena City Ramblers, con il loro amore incondizionato per la musica della tradizione popolare: irlandese, scozzese, celtica, klezmer, balcanica e italiana. La produzione è a firma Officine della Cultura e Bpm Concerti. L’evento si presenta come un fervido racconto di culture e musica in dialogo, tra tradizione e innovazione, per ribadire con forza un tema a cui l’Oma è legata ormai dal 2018: il valore delle culture, nel loro farsi incontro e confronto, contro la paura delle tante diversità che abitano gli esseri umani, contro l’uniformità e l’omologazione. Culture contro la paura non è solo un progetto artistico ma è l’invito a prendere posizione lottando culturalmente contro "la paura", che l’Oma rivolge in questo preciso momento storico a chi avverte un brivido lungo la schiena quando sente parlare di muri, di "noi o loro" e di "paura del diverso". Costituita nel 2007 l’Orchestra Multietnica di Arezzo ha tracciato in questi anni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori in tutta Italia un percorso di culture e di tradizioni. Un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie e per le altrui radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, senza tralasciare l’Asia e l’America, per arrivare fino al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che unisce e allontana i popoli.