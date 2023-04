Oltre il Covid di un colore solo è la città

Gli anni del Covid hanno contagiato anche il calcio amaranto. L’Arezzo gioco l’ultima partita prima dello stop ai campionati per la pandemia strappando un pareggio in casa di un Monza berlusconiano e predestinato al grande calcio. Ne seguì una crisi che sembrava irreversibile: l’addio di La Cava e l’arrivo di una nuova proprietà che salvò il Cavallino dal baratro ma che prima è retrocessa tra i dilettanti e poi ha infilato una stagione sciagurata. Quest’anno invece ha indovinato tutto, a partire da allenatore e dg. Quella bandierà con scritto Alò che sventolava sabato fuori dallo stadio di Poggibonsi ha salutato un’altra impresa. La Pianese non regge il ritmo: siamo a +9 un divario che vale come un vaccino per tornare là dove tutto è finito con l’inizio del Covid.

f.d’a.