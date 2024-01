Oltre 20 mila multe con l’autovelox. Vigili, sale la richiesta di interventi

di Matteo Marzotti

AREZZO

Parte da un dato il comandante della municipale Aldo Poponcini, quello delle chiamate. "Solo nel 2023 abbiamo ricevuto quasi 48mila chiamate, prendendo in carico oltre 15mila interventi" spiega il comandante. Numeri che riprendono le parole usate poco prima dal sindaco Ghinelli, che ha definito i vigili urbani un punto di riferimento per la città. E di fatti solo le chiamate sono cresciute rispetto ad un anno fa (47mila) a dimostrazione dell’attività svolta e del controllo del territorio. Ma ci sono altri numeri da analizzare nel consuntivo. Quello delle sanzioni che nell’ultimo anno sono state quasi 75mila, contro le 79mila del 2022. Tra le infrazioni in cui gli aretini cadono maggiormente c’è sicuramente la sosta irregolare (26mila casi), ma anche la circolazione in zone a traffico limitato (21mila) quindi le infrazioni legate ad autovelox e telelaser (20mila).

Numeri alla mano ogni giorno un aretino viene sorpreso al volante senza cintura (377), media leggermente più alta rispetto a chi guida utilizzando il telefonino (330 sanzioni). Non mancano i casi di chi non esibisce documenti (832) e di chi invece è incurante dei limiti di velocità, ma anche della propria incolumità e di quella altrui (232 sanzioni). Tra l’altro in un anno sono stati decurtarti ben 24.291 punti da varie patenti, mentre 73 sono quelle ritirate. Sempre in tema di controlli sono stati ben 130mila i veicoli passati sotto la lente del "Targa System", mentre mille sono stati i posti di blocco sul territorio comunale, senza contare i servizi di rappresentanza e la vicinanza al mondo sportivo per la gestione dell’ordine pubblico. Sul fronte della sicurezza stradale c’è un dato curioso guardando il fenomeno degli incidenti stradali con le giornate di giovedì e sabato che registrano i numeri più alti rispetto ad altri periodi della settimana.

Il capitolo incidenti è certamente quello che fa più effetto. Nel 2023 sono stati 651 di cui 289 con feriti, 362 senza feriti, 9 con prognosi riservata e ben 7 gli incidenti mortali. Un tema quello degli incidenti sul quale il comandante Poponcini ha voluto insistere, sottolineando nel suo intervento a margine della messa in Pieve e nel corso della conferenza stampa, l’impegno con le nuove generazioni. "Abbiamo tenuto incontri formativi in 33 scuole per un totale di 600 ore - ha detto Poponcini - coinvolgendo oltre duemila studenti. Riguardo il fenomeno dell’incidentalità mi sono preso l’impegno di combattere in maniera adeguata questa problematica e mi rivolgo anche e soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Quando siamo al volante occorre prestare la massima attenzione, essere prudenti: non è un videogioco. Quando siete al volante avete tra le mani la vostra vita e quella degli altri. I nostri ragazzi sono i primi che possono impegnarsi anche per far arrivare questo messaggio ai loro genitori".