Olio, poco raccolto e a peso d’oro. Prezzi quasi al raddoppio in un anno

La produzione di olio cala del 70 per cento. Un’annata infausta quella fra le vigne e gli olivi. Con l’avvio della raccolta, quelle che fino ad ora erano solo delle previsioni, si sono rivelate tristi realtà. Scarsa, scarsissima produzione.

A metterci lo zampino il cambiamento climatico e le malattie che hanno colpito le piante. Una vertiginosa diminuzione che sta interessando tutta la penisola, senza risparmiare la nostra provincia. "La produzione si assesta sul 20 per cento in meno. Meno prodotto vuol dire prezzi più alti", spiega Riccardo Viligiardi dell’azienda agricola Castello di Montegonzi che da diversi secoli produce olio extra vergine di oliva. "Un litro di olio Igp Toscano costerà tra i 16 e i 18 euro. Sotto queste cifre non è garantita la qualità" continua. Secondo Coldiretti il prezzo dell’olio crescerà di un +42 per cento, attestando questo prodotto tra quelli che registreranno il rincaro maggiore nel carrello della spesa.

"Una situazione che è conseguenza dei cambiamenti climatici con cui da tempo stiamo convivendo. Una primavera piovosa, poi siccità intense e caldo anomalo che non ha consentito lo sviluppo del frutto. Così come è accaduto anche per pesche e albicocche. Il perdurare della siccità ha fatto appassire il fiore invece di svilupparlo" sottolinea Viligiardi.

Caldo umido portatore anche di muffe e batteri. Ne sanno qualcosa le viti che quest’anno hanno dovuto combattere, e spesso perdere, la dura battaglia contro la peronospora, la malattia della vite causata dalle forti piogge di primavera.

Sempre più pesanti, infatti, sono i suoi effetti, con perdite annunciate in alcune zone d’Italia fino al 40 per cento.

Ma tornando all’olio, "la nostra produzione è bio, quindi non possiamo difenderci con l’utilizzo di antiparassitari. Come se tutto questo non bastasse è tornata anche la mosca. Fortunatamente, a causa della fioritura precoce, le olive malate sono cadute e non hanno inficiato la raccolta" continua Viligiardi. E ora, con l’inizio della raccolta arrivano le piogge, "con il rischio di rallentarne i lavori che nei nostri campi vanno avanti circa un mese. Ci auguriamo che, a completare una stagione già complicata, non ci sia un volo tardivo della mosca così come accadde lo scorso anno".