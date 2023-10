Olimpia, tira una brutta aria . È crisi, Maccabi prova di appello

Trovare un modo per uscire dal fossato nel quale la squadra è precipitata dalla metà dell’ultimo quarto del match perso a Berlino.

Il calendario della stagione è incessante, ma forse questa volta è meglio che arrivino subito due partite in rapidissima successione per evitare che si possa perdere troppo tempo a pensare a quello che è stato arrotandosi in mille ragionamenti filosofeggianti.

Ci vuole concretezza, il campo dice che la squadra non difende. Se non lo fai puoi perdere contro qualsiasi avversario, come dimostrato con l’Alba che sino a quel momento aveva perso tutte le 4 partite giocate o con Pesaro che ne aveva vinta solo 1 su 4 in Serie A.

Quella con il Maccabi è sempre una partita di grande fascino, perchè i trionfi sono ormai datati, le vittorie dell’87 e dell’88 in Coppa Campioni rimangono nella storia. Gli israeliani sono decisamente dei concorrenti, al momento hanno vinto due partite in 4 gare, anche se l’ultimo ko a Montecarlo è stato pesante.

Per l’Armani diventa già in crocevia importante per non perdere troppo terreno dalle posizioni di vertice, ma rischia di farlo senza la sua stella Nikola Mirotic che a fine gara ha accusato un risentimento al tendine d’Achille. Il dubbio sulle sue condizioni per giocare qualche minuto o rimanere in tribuna sarà sciolto solo nel pomeriggio odierno.

Le parole di coach Messina post-sconfitta con Pesaro sono state durissime: "Abbiamo concesso 90 punti in casa e questo non è ammissibile, come non lo erano tutti quei rimbalzi che ci siamo fatti catturare in testa a Berlino. Quando si gioca bisogna avere ardore, carattere. Per alcuni c’era la grande possibilità di farsi vedere, di avere minuti". dice concludendo l’allenatore riferendosi all’ampio turnover eseguito in campionato.

L’obiettivo era quello di avere più freschi i vari Melli, Shields, Hines, Pangos Voigtmann. Se si potrà dire che l’inciampo con Pesaro ne sarà valso la pena lo si potrà solo dire al 40esimo, ma dopo questi due schiaffi filati ci si attende una reazione decisa al di là del valore dell’avversario.

Nella formazione israeliana che in questo momento si sta allenando in modo itinerante dovrebbe rientrare dai problemi alla schiena Wade Baldwin che, così, esordirà nella competizione.

I gialloblu si sono allenati prima al Lido, poi a Basiglio, infine al Forum negli ultimi giorni, ma dopo la partita di questa sera ovviamente non potranno rientrare alla base, ma continueranno la loro permanenza al di fuori dei confini di casa tornando a Cipro prima di spostarsi a Belgrado dove giocheranno dal 9 novembre in avanti le loro partite casalinghe con la speranza che la situazione possa normalizzarsi il prima possibile.