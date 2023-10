Olimpia, ora rialzati. Con Pesaro per ripartire

Ritorna in campo questo pomeriggio alle 17 l’Olimpia Milano che vuole subito scacciare i brutti pensieri giocando in campionato tra le mura amiche contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Sarà la prima di una lunga serie di gare casalinghe visto che poi in settimana ci sarà anche la doppietta di Eurolega con il recupero di martedì contro il Maccabi e la sfida di giovedì con il Monaco.

Dunque se le cose non funzionano in trasferta (solo una vittoria su 6 gare, ottenuta peraltro negli ultimi secondi con Tortona), dovrà essere il conforto del tifo casalingo a supportare i milanesi in un momento non facile anche se ci troviamo ancora a inizio stagione.

Sicuramente non era prevista una partenza così a rilento (4 successi e quattro sconfitte in otto partite in totale tra campionato e coppa) con un calendario incessante che non lascia tregua, anche se offre adesso un bel po’ di gare al Forum visto che il 9 novembre l’EA7 attenderà Valencia e il 16 anche l’Efes Istanbul per cambiare il cammino in Europa.

La squadra da quest’anno allenata da Maurizio Buscaglia ha vinto solo una partita in campionato, l’Armani è nel gruppone al quarto posto con 3 successi su 4, ma una vittoria diventa fondamentale per riprendere subito il cammino dopo la sbandata di Berlino, e mantenere le zone altre della classifica almeno in Serie A dove al momento c’è da far la corsa sulle imbattute Bologna, Brescia e Venezia.

Ovviamente in campionato torneranno ad esserci le rotazioni del turnover, ma oltre all’infortunato Baron coach Messina dovrà scegliere di lasciare in tribuna altri tre giocatori: quasi certamente uno sarà Kyle Hines che, quest’anno, almeno per la fase di regular season a meno di particolari necessità fungerà da ’’americano di coppa’’, un altro potrebbe essere Kevin Pangos che, per ora, non ha mai avuto un turno di riposo, visto che è tornato a disposizione anche il tedesco Maodo Lo.

Intanto per Pesaro ha firmato il lituano Egidijus Mockevicius, già visto in riva all’Adriatico nel 2018-2019, ma il pivot non giocherà visto che sarà tesserato solo la prossima settimana ufficialmente.

Sostituirà nello scacchiere pesarese il tedesco-americano Gavin Schilling.