Olimpia, che brutta Alba. A Berlino si arrende 85-82

Un giocatore da 30 punti e 12 rimbalzi i biancorossi non lo vedevano con la loro maglia da una vita, ma la super prestazione di Nikola Mirotic non è bastata per violare Berlino nella quarta giornata di Eurolega. Finisce 85-82 una partita che i biancorossi non sono stati capaci di spaccare nel finale, nella quale hanno alzato il piede dall’acceleratore troppo presto, smesso di difendere in modo inspiegabile e permesso all’Alba di rientrare. L’EA7 segna solo un canestro dal campo negli ultimi 4 minuti.

Non bastano i 55 punti in coppia di Mirotic e Shields, se poi la difesa non regge il passo. L’inizio dei biancorossi è decisamente complicato in attacco visto che dopo 4 minuti l’EA7 è ancora a secco. I canestri di Brown (10-3) paradossalmente scuotono l’Olimpia, i milanesi si accendono con l’entrata di Maodo Lo, impattano a quota 12 con il suo primo canestro in Eurolega con la maglia EA7 (200esima presenza di sempre) e fanno anche un piccolo allungo sul 12-18 a fine quarto. Anche a inizio secondo periodo l’attacco milanese torna a spegnersi, solo una tripla di Tonut e un canestro di Mirotic nei primi cinque minuti e così con Delow i tedeschi addirittura sorpassano 24-23. Rientra Lo e ancora Milano torna a guidare bene con il 2+1 di Hines torna avanti subito 26-33. All’intervallo l’Alba torna a contatto sul 35-37, ma questa volta è l’Olimpia guidata da 5 punti filati di Pangos tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 37-47 al 23’. Poi l’EA7 improvvisamente si spegne in difesa e l’Alba riaccende ancora la gara sul 55-57 al 29’. Shields con la tripla ridà il +12 (59-71), ma i tedeschi non si perdono d’animo e pareggiano a 1’ dalla fine con Thiemann (82-82). L’incubo diventa realtà quando Brown segna in penetrazione a -24’’ dalla fine il canestro che regala la vittoria.