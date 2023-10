Ognissanti, scatta l’operazione cimiteri. Vigili in azione contro ladri e vandali

Mancano poche ore alla ricorrenza di Ognissanti e al giorno in cui si commemorano i defunti e nei cimiteri sono già aumentate le visite. A dimostrazione dell’affluenza, all’ingresso del parcheggio del cimitero monumentale, la polizia municipale è attiva per dirigere il traffico sia in entrata che in uscita. E intanto Arezzo Multiservizi, la società che gestisce i 54 cimiteri comunali, ha predisposto iniziative per facilitare le visite. Fino a giovedì 2 novembre il cancello di ingresso al cimitero monumentale in via Bruno Buozzi verra` chiuso alle auto, consentendo esclusivamente il passaggio pedonale.

Per le persone disabili l’accesso con auto sara` garantito salendo dalla rampa raggiungibile dall’ingresso del parcheggio di via Gamurrini o dallo stesso cancello del cimitero monumentale. Il punto informazione all’interno del cimitero, dove sarà possibile avere informazione sui servizi offerti, la ricerca dei propri defunti e le luci votive, sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30.

Gli uffici amministrativi resteranno aperti secondo il consueto orario feriale. Altro punto importante: la sicurezza. Soprattutto in questi giorni di grande affluenza, ladri senza scrupoli spesso sono in agguato. Per garantire maggiore sicurezza agli utenti è stato quindi incrementato il servizio di vigilanza privata attraverso il servizio di pattugliamento fisso agli ingressi del cimitero. Per quanto riguarda le celebrazioni del 2 novembre, alle 9.30 è prevista la cerimonia in onore ai caduti al campo militare del cimitero comunale.

Alle 10 e alle 15 si terrà la messa celebrata dal vescovo Migliavacca nel piazzale antistante la cappella del suffragio del cimitero monumentale.