"Ogni realtà deve rispettare le linee guida"

Elena De Sanctis da qualche tempo si ritrova involontariamente in "trincea": i casi di legionellosi, pochi giorni fa la meningite, tutto passa più o meno dal suo ambito. E’ la responsabile Asl dell’igiene pubblica e del territorio. C’è un filo che collega i vari casi di legionella che si sono verificati?

"Non è detto, si tratta di situazioni anche molto eterogenee. Certo può incidere un aumento dei campionamenti da parte delle strutture dopo ciò che è successo". Un aumento che di sicuro promuove ma che porta a galla quello che forse una volta non sarebbe venuto. "La legionella è ubiquitaria", puoi trovarla dappertutto. Ma solo quando la rilevazione porta ad una patologia allora ne viene investita la Asl". Investita di petto comunque due volte: perché, sia pur in forme diverse, ci sono state anche due vittime. "Magari ci potevamo aspettare un aumento di casi dopo il Covid, quando diverse strutture erano rimaste chiuse". Un po’ come le seconde case, un dato di scuola sui possibili rischi della legionella: arrivi, non fai scorrere a sufficienza l’acqua e qualche rischio ci sarebbe.

"Comunque i rischi sono concentrati lì dove ci sono persone fragili e meno protette, è inevitabile". Il quadro, comunque, è ben regolato. "Ogni singola struttura deve predisporre il piano di controllo della legionellosi secondo i dettati delle linee guida. In pratica sanno perfettamente cosa fare nel caso in cui un dato esca alterato". Sull’ultimo caso di Terontola la segnalazione è arrivata immediatamente dal reparto. Ma solo raramente queste vicende portano ad una chiusura totale di un servizio.

"Le conseguenze sono modulate secondo la gravità. Quasi sempre scatta ad esempio la chiusura delle docce, che per la legionella sono l’ambiente più a rischio, con la nebulizzazione dell’acqua calda". Insomma, si sale di livello quando si sia di fronte ad un cluster, un grappolo di contagiati nella stessa clinica o casa di riposo. Per ora siamo lontani da quel punto.