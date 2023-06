Oggi si completa la galleria fotografica

BIBBIENA

Oggi a Bibbiena si concentreranno in un unico grande evento tante occasioni importanti: il completamento della galleria fotografica a cielo aperto che con le 14 foto sarà composta da circa 50 foto d’autore, il 75° anniversario di attività della Fiaf, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, i 75 anni di fotografia di Nino Migliori, uno tra più grandi fotografi italiani, amico di Bibbiena e promotore del percorso che ha portato la città ad avere il titolo ufficiale di Città della fotografia dal Consiglio Regionale della Toscana. Dalle 17 festa quindi "per inizio di un nuovo percorso" come lo ha definito orgogliosamente il primo cittadino Filippo Vagnoli nel contesto della presentazione in una conferenza stampa in Consiglio regionale.

Vagnoli ha commentato: "La Galleria di Bibbiena è il primo esempio in Europa di esposizione permanente di fotografia a cielo aperto e la più grande installazione diffusa di opere fotografiche in grande formato collocate permanentemente sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell’antico centro storico di Bibbiena. Stiamo progettando il recupero dell’ex convento di San Lorenzo". Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è complimentato con il sindaco e l’assessore alla cultura e turismo Francesca Nassini.