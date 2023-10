Oggi l’ultimo saluto a Joel: "Adiós" nel derby rossoblù

Tutta Montevarchi è pronta a dare il suo ultimo saluto a Joel Ramírez Seipio. Si terranno questo pomeriggio, alle 15, alla Collegiata di San Lorenzo nel centro storico i funerali del domenicano che, alle prime luci dell’alba dello scorso 1° ottobre, è stato ucciso da un suo connazionale in una rissa al locale El Ángel in zona Poggilupi a Terranuova.

La salma è stata esposta da ieri nelle cappelle mortuarie della Gruccia: un fiume di persone ha voluto rendergli omaggio, a quasi dieci giorni dal brutale omicidio che l’autopsia ha confermato essere stato causato dai vetri di un narghilè spezzato, che ha colpito in pieno la giugulare.

Joel Ramírez, arrivato in Italia da adolescente assieme alla sorella e alla madre, si era subito subito ben inserito in città dove nel corso degli anni ha instaurato tantissime amicizie non solo nella vasta comunità domenicana, presente peraltro in tutta la provincia, ma proprio all’interno del territorio comunale visto il suo passato oltre che negli istituti scolastici anche in ambito sportivo con la società della pallacanestro cittadina, la Fides, e il suo impegno nel Gioco del Pozzo per il quartiere giallo di Santa Maria.

Un ragazzo, insomma, ben voluto da tutti e la testimonianza lampante è stato lo striscione che i tifosi della curva sud del Montevarchi, in occasione del derby con la Sangiovannese giocato domenica al Brilli Peri, hanno esposto verso la metà del primo tempo con il lungo applauso di tutto lo stadio, anche dalla sponda opposta del tifo perché quando di fronte a eventi del genere non ci sono rivalità.

"Adiós Joel, nostro fratello!": così c’era scritto giusto a testimoniare il grande affetto riversato nei confronti del ragazzo padre, peraltro, di una bambina di 13 anni dagli occhi azzurri proprio come i suoi e che, di punto in bianco, ha visto perdere senza una benché minima ragione uno dei suoi affetti più cari.

No, non si può trovare una giustificazione a quanto accaduto: il presunto assassino è già nel carcere di Perugia con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della rissa.

Oggi il rito funebre alle 15 in Collegiata. Per volontà dei familiari di Joel Ramírez Seipio si chiede di rispettare il loro dolore in religioso silenzio senza musica o quant’altro potesse far ricordare la figura il giovane padre ucciso a Terranuova.