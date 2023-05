Oggi l’addio al ‘re del Coni’ Cerbai "Lo ricorderemo con un premio"

Sono stati in tanti, istituzioni, associazioni sportive, privati cittadini, a voler ricordare Giorgio Cerbai, scomparso giovedì all’età di 83 anni e per quasi trent’anni a capo dello sport aretino. In molti hanno reso omaggio al professore alla Misericordia dove la salma è stata esposta nella giornata di ieri. Oggi, alle 15, i funerali nella chiesa di Giovi. Tra i pensieri più toccanti, c’è senza dubbio, quello del delegato provinciale Coni Alberto Melis, che gli è succeduto nel marzo del 2021.

"Giorgio non è stato soltanto il rappresentante del Coni, ma molto di più - sottolinea Melis - perché il suo impegno e la sua passione, unitamente ad una enorme competenza, hanno travalicato il ruolo stesso e hanno rappresentato un tratto distintivo della sua dedizione al mondo sportivo da lui così amato. Per molti anni è stato il riferimento dello sport di questa provincia - prosegue l’attuale numero uno del Coni aretino - e tante persone hanno avuto modo di imparare da lui, di confrontarsi con lui e di collaborare con lui, come me". Melis si sofferma poi sull’attenzione che Cerbai ha sempre avuto per le nuove generazioni provenendo lui dal mondo della scuola.

"La sua preoccupazione più grande è sempre stata quella che potesse essere assicurato al maggior numero possibile di ragazze e ragazzi una pratica sportiva sana, accessibile e soprattutto portatrice di valori". Poi rivela quello che è stato il loro ultimo incontro. Melis conclude con un invito che è anche un auspicio. "Credo che la memoria di Cerbai possa essere onorata nel migliore dei modi se tutti quelli che hanno a cuore lo sport ed in particolare quello giovanile, continueranno ad impegnarsi nel trasmettere, oltre alle proprie competenze tecniche, quei riferimenti valoriali che lo sport racchiude in sé".

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del presidente della provincia Polcri. "Da sempre legato all’Ente Provincia per promuovere lo sport con grande impegno e passione. Ho avuto l’onore di portare avanti con lui molti progetti anche per il comune di Anghiari, apprezzandone lo spessore personale e le sue doti professionali".

Un pensiero anche dal consigliere regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli: "Mi vengono in mente aneddoti e momenti di vita, ma anche le molte iniziative e i progetti condivisi. A cominciare da quell’idea di cui lui era stato portatore e che io, come Presidente della Provincia, avevo sposato con convinzione, per portare lo sport nelle scuole elementari. Quel progetto ‘Sportgiocando’, che nacque ad Arezzo e poi divenne un modello riprodotto a livello regionale.

Andrea Lorentini