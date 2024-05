Oggi la festa Avis. Pranzo con i donatori

Oggi a Castiglion Fiorentino si celebra la "Festa del Donatore". In questa occasione la sezione Avis della cittadina, festeggia i suoi "primi" 52 anni di attività. "Ad oggi si contano "oltre 1000 soci anche se i donatori effettivi sono meno" – spiega il presidente Gabriele Giommetti - nel 2023 abbiamo avuto 850 donazioni tra plasma e sangue intero. Non stanchiamoci mai né di donare né di prenotare la donazione perché c’è sempre bisogno di sangue e plasma e di programmare correttamente in base alle richieste degli ospedali". Il programma della festa prevede alle ore 11 la messa nella Chiesa di San Francesco, alle 12, accompagnata dalla Filarmonica Castiglionese, la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Giardini Matteotti e al termine il pranzo del donatore.