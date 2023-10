Oggi la cerimonia in programma al Sacrario degli Slavi

Come da tradizione, anche quest’anno la fine del mese di ottobre è contrassegnata dalla cerimonia di deposizione delle corone in omaggio ai caduti nel "Sacrario degli Slavi" al cimitero urbano di Sansepolcro. L’appuntamento è fissato per stamani a partire dalle 11,30, quando arriverà a Sansepolcro la delegazione slovena. A seguire, la deposizione delle corone d’alloro al monumento che ricorda il sacrificio dei 446 cittadini della ex Jugoslavia morti dopo essere stati deportati nei campi di internamento fascisti a seguito dell’occupazione nel 1945 e dei quali sono custoditi i resti nel sacrario a loro dedicato.

Al termine della cerimonia gli ospiti saranno condotti in visita al museo civico. Saranno presenti il sindaco Fabrizio Innocenti e i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, oltre a una folta delegazione dell’Anpi Valtiberina, mentre l’ambasciata della Repubblica di Slovenia sarà presente con il Ministro Plenario Tina Kokalj, l’addetto militare David Humar e l’ufficiale di collegamento della Polizia Roman Coh.

C.R.