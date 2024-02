Oggi il varo della mostra di "Picchio"

POPPI

Si inaugura oggi alle ore 16,30 al Castello dei Conti Guidi di Poppi la mostra "Il nostro meraviglioso pianeta sta morendo" dell’artista toscano Carlo Ciucchi "Picchio" (nella foto). La mostra, con cui l’autore denuncia il disastro ecologico e ambientale che l’uomo sta ormai perpetrando da anni, arriva a Poppi dopo essere stata esposta a Procida, capitale italiana della cultura nel 2022, e a Timisoara capitale europea della cultura nel 2023. "Carlo Ciucchi non cessa di stupire per il suo impegno e soprattutto per la poliedricità e lo spessore dei suoi messaggi – scrive nella prefazione al catalogo della mostra il professor Giovanni Cipriani – Pittore e scultore è in grado di esprimere il suo pensiero con i materiali più vari: colori, creta, pietra, legno, ferro e sa creare forme allusive e ricche di significato con il sapiente uso di versi, o di espressioni verbali, che divengono parte integrante di ogni opera". Sette bare trasparenti, frutto del lavoro di tre anni, saranno in mostra e ogni bara racchiude simbolicamente un aspetto della realtà che ci circonda, partendo proprio dai quattro elementi naturali della tradizione filosofica: aria, acqua, terra e fuoco.

Oltre i quattro elementi, per dare più forza al suo messaggio, "Picchio" ha voluto inserire l’etere e l’umanità, porto quieto in cui rifugiarsi dopo ogni tempesta. L’esposizione si chiude con una nota di speranza, la settima bara, la Pasqua, la resurrezione, a ricordarci che, forse, non tutto è perduto. La mostra rimarrà nella sede espositiva delle Ex scuderie del Castello dei Conti Guidi di Poppi fino al 3 marzo e sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.