Oggi il primo memorial dedicato a Lusini

Appuntamento oggi al Lago di Tripoli per il primo Memorial Gabriele Lusini. Una giornata interamente dedicata al giovane ragazzo casentinese appassionato di pesca, rimasto vittima alla vigilia del suo compleanno, lo scorso giugno, di un tragico incidente mentre stava pescando lungo l’Archiano. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Pescatori casentinesi ed il ricavato sarà interamente devoluto a "Tutti per Tutti Aps" che si occupa di inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e disabilità.

"Te ne sei andato un anno fa, praticando lo sport a te così caro, che era per te senso di libertà e di vita. Ci stringiamo oggi vicino ai tuoi familiari, resterai per sempre nei nostri cuori" dicono in una nota i promotori dell’evento.