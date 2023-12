Oggi il congresso di Forza Italia. Mennini in pole

Oggi si terrà a Cortona, il Congresso Provinciale di Forza Italia Arezzo. N ella sala Civica di Camucia in via Sacco e Vanzetti 24 dalle 9,30 alle 13 e 30 sono chiamati tutti coloro che si sono iscritti a Forza Italia entro il 31 ottobre 2023. L’assise congressuale eleggerà il Coordinatore Provinciale ed i membri del Comitato Provinciale oltre ai delegati al congresso Nazionale di Roma che si terrà all’inizio del 2024. Il Partito Aretino ha dimostrato grande vitalità in questi anni- dice Bernardo Mennini Coordinatore Provinciale – e questa vitalità ha visto Forza Italia ottenere ottime percentuali elettorali nelle varie consultazioni che si sono susseguite sia a livello nazionale che amministrativo locale. Abbiamo ottenuto percentuali rilevantissime anche a doppia cifra che dimostrano come la nostra classe dirigente sia capace di attrarre consensi ed ha dimostrato con candidature adeguate di essere determinante per la vittoria dell’intero centrodestra. Forza Italia dopo la morte del Presidente Berlusconi, a cui va tutta la nostra riconoscenza ed affetto, ha dimostrato di saper reagire benissimo grazie alla capace ed autorevole guida di Antonio Tajani e della dirigenza nazionale. Forza Italia è un partito aperto a tutti e lo ha dimostrato con una campagna di tesseramento che ha visto centinaia di persone iscriversi entro la fine di Ottobre, per partecipare all’elezione degli organi della dirigenza locale. Abbiamo scelto Cortona come sede del Congresso Provinciale non a caso - chiosa Mennini- perchè Cortona è un comune estremamante importante per noi".