Oggi i funerali alle Chianacce. Folla in preghiera

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Manuel Cavanna, 23 anni, meccanico che viveva alle Chianacce, frazione di Cortona. La decima vittima di incidenti sul lavoro in Toscana dall’inizio dell’anno. Dopo il nullaosta della Procura di Siena, la salma è stata restituita alla famiglia e oggi saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Francesco dove già ieri si è svolto un momento di preghiera, partecipatissimo, in suffragio. Saranno officiati da don Luigi Cancellieri, parroco delle Chianacce dove si svolge la vita sociale della frazione.

Tanti gli amici, i conoscenti, ma anche i concittadini che magari non lo conoscevano, che si sono stretti alla famiglia, a babbo Francesco, a mamma Catia e alla sorella Chiara che gli aveva da pochi mesi dato un nipotino. Intanto sulle bacheche social i coetanei condividono la foto dell’amico, "riposa in pace amicone, dai gas anche lassù", scrive qualcuno facendo riferimento alla passione di Manuel, per motocross e r i motori.

Lo testimonia anche il suo profilo social, tante le foto in sella alla moto o con la sua Giulietta. "Ti ho conosciuto, sei un bravo ragazzo e non meritavi quello che il destino ti ha riservato" ha scritto qualcuno. Tutti alle Chianacce lo ricordano come "un grande lavoratore, figlio di una famiglia bravissima", "una persona pacata, tranquilla, che partecipava alla vita sociale".

In una nota il vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca pone l’accento sul dramma delle morti bianche: "Ancora una volta ci troviamo, attoniti, a piangere la morte di un giovane lavoratore; sono notizie che ci raggiungono troppo spesso: dobbiamo riflettere su quello che è accaduto per promuovere e per impegnarci, tutti, a favorire maggiore attenzione per la sicurezza nel mondo del lavoro".

Luca Amodio