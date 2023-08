Oggi gli interventi

Proseguono anche nel mese di agosto gli spazzamenti straordinari e gli interventi di cura del verde pubblico in alcuni parcheggi di San Giovanni. Oggi sarà effettuato assieme alla manutenzione del verde nel parcheggio retro stazione ferroviaria. Dalle 6 di mattina e fino alla conclusione delle opere, le aree rimarranno chiuse e non sarà possibile lasciare le auto in sosta.