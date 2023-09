Oggi al via Vivere lo sport-Arezzo abilia. Una giornata di festa al Parco Pertini Arezzo ospita "Vivere lo Sport - Arezzo abilia", un evento che promuove la conoscenza e la diffusione dello sport di base. Una giornata di divertimento e inclusione, con musica, sbandieratori e 20 discipline sportive. Un'occasione di benessere fisico e sociale per tutti, in particolare per i giovani e i disabili.