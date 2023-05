Officine Social Movie, assegnati i primi riconoscimenti ai corti

Prendersi due ore di tempo con le storie più belle, le scelte più coraggiose, l’amicizia e il sorriso. Non è facile ma non è impossibile, soprattutto nei giorni di Officine Social Movie, con il Cinema Eden di Arezzo animato dall’energia di cortometraggi invisibili al grande pubblico ma capaci di raccontare le tante risorse di un’umanità che non teme di credere in se stessa, con i più giovani tra i protagonisti.

Nell’attesa dell’ultima serata del festival di oggi– con appuntamenti alle 18 e alle 20:45 sempre ad ingresso gratuito – negli ultimi due giorni sono stati proiettati in sala i primi cortometraggi vincitori alla presenza dei premiati, chi in platea chi in streaming: Sivia Nobili per “Con i miei occhi” (Premio Libertà di Gusto – Prodigio Divino); Alexandru George Kardos per “The Social Cafè” ex aequo con Diego Parbuono per “Il raglio dell’asino” (Premio Associazione Autismo Arezzo); Navid Nikkhah Azad per “The Recess” (Premio “Libertà” Unicoop Firenze Sez. Soci Arezzo). Un grande entusiasmo ha attraversato Arezzo passando da Città della Pieve alla Romania all’Iran. Un viaggio inaspettato che ha emozionato il pubblico grazie alla presenza in sala dei protagonisti de “Il raglio dell’asino”, membri dell’Associazione Laboratorio Terrarte di Città della Pieve, portatori di una contagiosa voglia di creare, raccontare e raccontarsi, e a quella della giornalista Elisa Pederzoli coautrice del libro “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana”, presentato lunedì pomeriggio. Officine Social Movie proseguirà stasera, sarà una pubblicazione ad aprire il festival alle ore 18: “Amorologia. Guida (quasi) imparziale alle relazioni e al sesso” con la presenza in sala dell’autrice Teresa Cinque, pseudonimo di Elisa Giannini, insieme al collettivo femminista Vazine.

Dalle ore 20:45 proiezione e premiazione dei corti finalisti delle seguenti categorie: Menzione Giuria Popolare, Menzione Migliore Regia e Premio Officine Social Movie 2023 al Miglior Cortometraggio.