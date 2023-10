"Offese e violenza ingiustificata". La condanna di Autolinee Toscane

Solidarietà all’autista minacciato nei gesti e nelle parole adesso arriva anche dal presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli (nella foto). "Esprimo vicinanza e solidarietà al nostro autista, colpito da un atto offensivo e di violenza ingiustificata nello svolgimento del suo lavoro di servizio pubblico e nel ricordare regole che valgono per tutti".

Sono chiare le parole del gestore del trasporto pubblico locale Bechelli, nei confronti del conducente il quale, nella serata di lunedì 23 ottobre, è stato vittima di un episodio di violenza mentre si trovava alla guida di un bus urbano ad Arezzo, in servizio sulla linea A+ nella zona di via Giotto, da parte di un minorenne salito a bordo senza biglietto, a cui l’autista si è limitato a far presente la necessità di esibire il titolo di viaggio.

Chi era alla guida dell’autobus in servizio ad Arezzo, ha già provveduto a sporgere formale denuncia verso ignoti per violenza verso pubblico ufficiale al comando dei carabinieri e l’azienda di trasporto pubblico locale adesso sta collaborando con le forze dell’ordine per poter identificare il soggetto attraverso le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza di bordo di cui è dotato l’autobus dove è avvenuto l’episodio.