"Offerte Culturali a Foiano: Ottimi Numeri per il Weekend"

FOIANO

Ottimi numeri per il primo weekend di iniziative a Foiano: sono in 3500 coloro che hanno scelto la città del carnevale per lo scorso fine settimana. Vincente la combo notte bianca e festa della birra artigianale che non delude le aspettative degli organizzatori, comune e confcommercio, che commentano soddisfatti la "prima prova". "Siamo molto contenti di come sta rispondendo la città ed il territorio alle offerte culturali e di sviluppo che abbiamo programmato – racconta Jacopo Franci assessore alla cultura del Comune – oggi possiamo dire con orgoglio che la nostra bella città ha un posto di rilievo nel panorama provinciale e regionale sia sotto il profilo turisticoculturale che produttivo e di sviluppo".

Ma le iniziative erano già partite da metà settimana: "Tra il 20 ed il 23 luglio abbiamo vissuto giornate a dir poco eccezionali con grandi eventi sempre sold out. Siamo partiti con il concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che ha ospitato i Modena City Ramblersi, per poi immergerci nei racconti di Andrea Scanz. Il programma estivo proseguirà intenso anche questa settimana con la "Cena in Bianco" di sabato ed il concerto del "Mammut Jazz Fest" il 10 agosto.