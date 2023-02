Off1: quattro artisti alla galleria d’arte Rosy Boa

L’idea di Off#1 è quella di creare presso la sede di Rosy Boa in via Cesalpino una serie di quattro esperienze che dal 26 febbraio al 19 aprile, grazie alla partecipazione di quattro artisti, Alessandro Fiori, Agnese Andreoni, In_ Arte_Benz e Andrea Lenzi, possono fare immergere il visitatore nelle emozioni suscitate da un racconto di vita a "due dimensioni", nel quale chi assiste vive anche il ruolo di protagonista. Due appuntamenti per ogni artista e un fitto calendario di eventi animerà Rosy Boa. La prima stagione, curata da Matilde Puleo (foto), è stata inaugurata domenica 26 febbraio con la mostra Alessandro Fiori intitolata Trasloco e visitabile fino all’8 marzo. Noto cantautore, musicista e artista visivo, Alessandro Fiori concepisce la pittura come un’esperienza spontanea e presenta in questa occasione un mondo di sogni e di quotidiane ironie. La sua è una passione fatta di amore per la poesia e tale posizione lo conduce verso una forma di arte in cui il segno è prossimo alle forme della scrittura e la materia pittorica è fatta di dinamismo, non allontanandosi anche da esperienze prossime al collage.

Liletta Fornasari