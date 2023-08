Occhio alle truffe Anziani nel mirino dei falsi operatori Enel

Il pericolo truffe non va in vacanza, anzi nei mesi estivi può "bussare" alla porta con maggiore facilità: Enel Energia torna a fornire consigli per difendersi dalle truffe. Per i contratti "porta a porta" chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia deve essere munito di tesserino. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Dipendenti e agenti specializzati non si occupano della sostituzione dei contatori.