Obiettivo Medioetruria. Ghinelli: ok i treni in più: "Subito dopo le elezioni puntiamo su Rigutino"

"Sì all’aumento delle fermate Alta Velocità ad Arezzo ma è solo una soluzione temporanea: su Rigutino, Arezzo non alza bandiera bianca". A dirlo è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che torna sulla questione Medioetruria dopo la proposta dei consiglieri regionali del Partito democraitico, Ceccarelli e De Robertis, che dopo l’audizione di settimana scorsa di Rfi in Regione avevano chiesto, fin da subito, più fermate Av nella stazione del capoluogo.

"Sono assolutamente favorevole all’aumento del numero di fermate dei treni Av alla stazione di Arezzo - spiega il primo cittadino di Arezzo che poi specifica - fermo restando che la richiesta non deve essere intesa come soluzione definitiva ne’ tanto meno come una ’resa’ alla scelta sbagliata di Creti, bensì come risposta intermedia e temporanea finalizzata alla realizzazione della stazione alta velocità, tra Firenze e Roma: la stazione Medioetruria".

Insomma: Arezzo non getta la spugna e far passare più frecce per la stazione aretina è un’opzione transitoria, non più che un contentino. "Sul tema bisogna essere chiari: più fermate di alta velocità servono per dare risposte immediate al bacino aretino e della cosiddetta medioetruria sempre più economicamente forte e attrattivo, ma ciò non rappresenta la risposta che spetta all’Italia centrale e che ci aspettiamo", evidenzia Ghinelli che poi rimarca la sua contrarietà rispetto la scelta di Rfi di individuare la stazione Medioetruria a Creti, nel Cortonese.

"Al netto di giuste e opportune misure intermedie, sarà però necessario rimettere al centro del dibattito l’assurdo report che ha individuato Creti come localizzazione più opportuna - chiosa senza mezzi termini il sindaco di Arezzo - il report uscito dal tavolo tecnico presenta errori evidenti, valutazioni insufficienti, analisi raffazzonate che sono già state evidenziate e che porterò all’attenzione di tutti, insieme ai comitati e a chi vorrà, in pubbliche assemblee e pubblici incontri". "Arezzo non alza bandiera bianca", prosegue l’arringa di Ghinelli, "non rinunciamo a chiedere una rivalutazione di Rigutino ma di questo parleremo più diffusamente e puntualmente subito dopo le prossime elezioni europee e regionali".

"Il tema trattato richiede - conclude Ghinelli - valutazioni tecniche oggettive e libere da dinamiche diverse che appaiono invece oggi molto presenti e decisamente inutili, se non dannose, per raggiungere un risultato che necessita di valutazioni oggettive, logiche, neutre, imparziali, terze, dimostrate, dimostrabili e autorevoli che appaiono al momento del tutto introvabili nel ’Fantareport’ che individuerebbe Creti e che di fatto mette una pietra tombale sulla possibilità di realizzare una stazione dell’alta velocità in Valdichiana".

Luca Amodio