“Nutriamo il Ben-Essere”: consulenze e consigli sulla corretta alimentazione

Arezzo, 17 aprile 2023 – Una campagna di informazione sulla corretta alimentazione per mantenere il benessere con l’arrivo della bella stagione.

L’iniziativa è promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo che, da sabato 22 aprile a sabato 6 maggio, proporranno consulenze, approfondimenti e occasioni di confronto per sensibilizzare la cittadinanza verso quelle piccole attenzioni quotidiane necessarie per prendersi cura del corpo e della mente in vista dell’aumento delle temperature, arginando i più comuni disagi causati dal periodo quali stanchezza, affaticamento e spossatezza.

“Nutriamo il Ben-Essere” è il nome di un’iniziativa che pone le proprie basi nella volontà di condurre percorsi di educazione alla salute e alla prevenzione, con il coinvolgimento di altre realtà cittadine e con uno stretto collegamento alle caratteristiche dei diversi momenti dell’anno.

Nelle due settimane della campagna, i cittadini saranno invitati a rivolgersi ai farmacisti per consulenze gratuite in cui ottenere consigli personalizzati per un adeguamento dello stile di vita a partire dall’alimentazione quotidiana con l’importanza di privilegiare frutta e verdura di stagione, oltre che di reidratarsi attraverso l’assunzione di molti liquidi.

Un particolare approfondimento sarà rivolto all’utilizzo di integratori con sostanze nutritive quali piante officinali, vitamine, minerali, proteine o fibre che possono fornire un supporto per detossinare il corpo, per perdere peso o semplicemente per garantire un apporto energetico.

Il cuore di “Nutriamo il Ben-Essere” sarà rappresentato dalla stesura di un vademecum di buone pratiche per un’alimentazione adeguata al ritorno delle alte temperature che, prevedendo uno scambio di esperienze tra professionisti di diversi settori, sarà condiviso sul sito e sui canali social delle Farmacie Comunali di Arezzo.

Il momento di confronto è fissato per martedì 18 aprile, alle 21.30, nel corso di una puntata speciale di “Bengodi” su Teletruria in cui saranno presentati i temi dell’iniziativa e in cui verranno forniti utili consigli con il coinvolgimento di Coldiretti Arezzo che sarà presente con il direttore Raffaello Betti e con il contributo scientifico della dottoressa Paola Bertelli (dietista del Centro Auryn per la Cura dei Disturbi Alimentari dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi), mentre un focus specifico sarà orientato anche verso l’alimentazione e la reidratazione collegate all’attività sportiva insieme all’Arezzo Calcio.

«L’iniziativa - ribadisce il dottor Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, - nasce per informare e consapevolizzare i cittadini sulle corrette pratiche per prepararsi alle belle stagioni, in un’ottica di prevenzione e di mantenimento del benessere di corpo e mente. Per riuscirvi facciamo affidamento sulle professionalità dei nostri farmacisti per garantire consulenze personalizzate e sulla consolidata sinergia con realtà di riferimento del territorio aretino quali Istituto di Agazzi, Coldiretti e Arezzo Calcio».