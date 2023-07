Nuti in una rassegna cinematografica itinerante sotto le stelle

Arezzo, 13 luglio 2023 – E’ Francesco Nuti con la sua “ comicità appartata e indifesa, mai invadente, fatta di generosità e momenti di tenerezza, segnata anche dalla tipica schiettezza toscana” protagonista della rassegna cinematografica itinerante proposta dal Comune di Capolona che inizia questa sera, giovedi’ 13 luglio, nella piccola località di Casavecchia, una bellissima terrazza su Arezzo.

“Il primo film in programma questa sera alle ore 21 a Casavecchia sarà “Casablanca Casablanca” del (1985) con Giuliana De Sio, film con cui Nuti ottiene il David di Donatello come miglior protagonista “commenta Gianluca Norcini” vicesindaco del Comune di Capolona” e questa sera per noi è anche l’occasione per ritrovarci in una piazza che è stata riqualifica grazie ad un contributo della Regione Toscana per i villaggi nelle zone rurali”.

Otto appuntamenti con otto grandi film in cui Francesco Nuti è protagonista , dopo “Casablanca Casablanca” seguiranno nel mese di luglio e agosto : “Madonna che silenzio c’è stasera”, “Caruso Pascoski”,”Il signor Quindicipalle”,”Willi Signori e vengo da lontano”, “Tutta colpa del Paradiso”,” Io Chiara e Scuro”, “ad Ovest di Paperino”.

“Lo scopo è quello di riscoprire il cinema, di valorizzare le nostre belle località, di offrire una serata piacevole ai nostri cittadini e ai turisti che si trovano nei vari agriturismi e b&b” afferma Gianluca Norcini” per questo il 20 ci ritroveremo a Lorenzano, il 26 a San Martino Sopr’Arno, mentre inizieremo agosto con il 2 a Vado, il 9 a Bibbiano, il 16 a Pieve San Giovanni, il 23 a Castelluccio per finire il 30 agosto a Capolona nella piccola piazzetta delle Poste Vecchie”.

Un’esperienza quella del cinema itinerante provata lo scorso anno con tre sole proiezioni e che visto il successo avuto potrà diventare un’ appuntamento estivo fisso.