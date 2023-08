Nuovo vertice della guardia di finanza Il colonnello Mazzei in visita dal sindaco

SANSEPOLCRO

Un incontro tanto cordiale quanto doveroso, quello che si è tenuto nella mattinata di giovedì a Palazzo delle Laudi di Sansepolcro a seguito del fresco insediamento ad Arezzo. Il sindaco biturgense, Fabrizio Innocenti, ha infatti ricevuto nel suo ufficio il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Walter Mazzei (nella foto), non dimenticando che da sempre nella città pierfrancescana è operante un comando Brigata delle Fiamme Gialle nella sede di via Anconetana. Al colonnello Mazzei, Innocenti ha illustrato le caratteristiche del territorio tiberino, con i suoi punti di forza e di debolezza, rivolgendo al neocomandante i migliori auguri di buon lavoro a beneficio dell’intera comunità e assicurando il pieno sostegno delle istituzioni. La situazione generale è senza dubbio sotto controllo: da tempo, non si registrano fatti di cronaca od operazioni che chiamino direttamente in causa la Guardia di Finanza, anche se il fatto di essere realtà di confine con una superstrada che attraversa la vallata induce a non tenere bassa l’attenzione. Il colonnello Mazzei, 51 anni e una laurea in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, si è detto onorato per il prestigioso irncarico assunto. Proviene da Imperia dove, negli ultimi anni, ha ricoperto la stessa carica che rivestirà ad Arezzo.