Nuovo supermercato in via Romana Primo sì del consiglio ma è polemica

Arriva un nuovo spermercato in città: dopo quello della zona del Gavardello a marchio Lidl, arriverà un altro supermercato della catena Md, quello con Antonella Clerici testimonial, in via Romana. La variante è stata approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale con 18 voti a favore, 7 contrari e un astenuto. Adesso è il tempo per presentare le osservazioni che poi passeranno al vaglio del consiglio comunale che sarà infine chiamato all’approvazione definitiva del progetto.

L’adozione è stata preceduta da un duro botta e risposta che ha coivolto giunta, consiglieri di maggioranza e opposizione. Il supermercato nascerà lungo via Romana nell’area della torre mai completata con accanto uno scavo abbandonato.

"È un’area degradata con lo scheletro di un edificio non completato e una vasca diventata pericolosa. Quando un imprenditore ci ha portato il progetto per la riqualificazione il Comune si è detto favorevole. Quella parte della città allo sbando non è un bel vedere, da lì arrivano molti turisti" ha detto l’assessore Fancesca Lucherini.

Critiche le opposizioni con Alessandro Caneschi del Pd e Marco Donati di Scelgo Arezzo.

"L’amministrazione in maniera arbitraria ha introdotto la possibilità di inserire nuove strutture di vendita con alcune caratteristiche - commenta Alessandro Caneschi - siamo contenti di non aver approvato il piano operativo che consente l’inserimento di medie strutture di vendita".

È il secondo caso negli ultimi due mesi, dopo quello di via del Gavardello.

"Noi abbiamo forti perplessità sulle trasformazioni di aree produttive in aree commerciali - spiega Marco Donati - la zona inoltre è congestionata in maniera significativa. La pianificazione delle nuove aree commerciali andrebbe fatta in maniera diversa, mi sembrano decisioni a spot".

Dai banchi della maggioranza Roberto Severi ha lodato il lavoro dell’assessore Lucherini: "Si mette a posto un’area degradata e si creano anche nuovi posti di lavoro".