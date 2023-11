Nuovo raid vandalico in pizzeria: "Ora basta, vogliamo chiudere"

di Massimo Bagiardi

"Siamo esasperati, non ce la facciamo più, stiamo meditando di chiudere entro la fine di questo 2023". Parole di delusione, mista a tanta rabbia, quelle di Elisa Mineo e Cristiano Petrarca (nella foto), gestori della Pizzeria Diner Cafè che è stato oggetto di un nuovo raid vandalico, stavolta di entità maggiore rispetto ai precedenti, nella nottata tra mercoledì e giovedì. Non tantissimi i danni materiali, circa 1000 euro quelli stimati alla porta di ingresso e al registratore di cassa, ma a livello morale è l’ennesima botta dura da digerire dopo le precedenti che, nel corso dei loro cinque anni di gestione del locale che si trova a un passo da Corso Italia, hanno portato a denunce presentate alle forze dell’ordine e ad appelli vari che, all’atto pratico, sono caduti nel vuoto. Ora questo ennesimo schiaffo, la classica goccia che potrebbe fare traboccare un vaso di per sé già colmo: "Praticamente - affermano i due gestori – hanno forzato la porta d’ingresso spaccando la serratura, rotto il registratore di cassa all’interno del quale c’erano soltanto pochissimi spiccioli. Non siamo così sprovveduti nel lasciarci l’incasso, peraltro al giorno d’oggi tutti pagano con la carta quindi di monete ne abbiamo ben poca". Altri, poi, piccoli dispetti: "Sono andati a rovistare nei fogli della nostra contabilità mettendo tutto a soqquadro così come anche nelle altre stanze che abbiamo. Sono spariti inoltre dei giochi della PlayStation oltre al karaoke ma il problema non è tanto aver rubato queste cose che alla fine possiamo anche ricomprare". E difatti la coppia arriva dritta al punto che potrebbe portarli a gettare definitivamente: "Sono ormai cinque anni che gestiamo questo locale, già dal nostro avvento abbiamo dovuto combattere con episodi di una baby gang che, con cadenza quasi giornaliera, faceva dei dispetti all’esterno del locale. Ci siamo più volti fatti vivi con l’amministrazione comunale, presentato denunce ai carabinieri anche per alcune minacce telefoniche ricevute e ora questo nuovo fatto che ci lascia tantissimo amareggiati. Non sappiamo perché ce l’abbiano tanto con noi, ora però siamo esasperati e cominciamo a non farcela più. Non lo nascondiamo, concludono Petrarca e Mineo, ma stiamo meditando di chiudere il locale entro l’anno visto che così è impossibile andare avanti".

Questo nuovo atto teppistico riaccende una problematica presente purtroppo da tempo nel centro storico. Una situazione molto delicata, l’aver rafforzato ulteriormente i controlli soprattutto nelle ore notturne al momento non ha prodotto nessun effetto sperato e i cittadini, giustamente, sono preoccupanti. In proposito è stato proprio Valentina Vadi, alcuni mesi fa, a mettere in risalto questi fenomeni dopo aver presentato, nei primi mesi del 2023, ben quattro denunce contro ignoti per reati sul patrimonio pubblico. Un passo dovuto quello messo in atto dal primo cittadino che però, poco meno di un mese fa, è dovuto ancora intervenire nuovamente sul tema per altri gesti inconsulti come cassonetti rovesciati, danni a un supporto in cemento in viale Diaz e cabine del gas aperte in zona Oltrarno.

"Sono azioni intollerabili nei riguardi della nostra città – ebbe a dire proprio la Vadi – privi di qualsiasi senso di responsabilità, di amore e di cura per il luogo in cui viviamo".