Nuovo polo scolastico Ecco il piano dei lavori

POPPI

Asilo nido, scuola dell’infanzia e polo scolastico di Badia Prataglia: è ufficiale, si parte con i cantieri a fine anno scolastico. A Poppi sarà quindi un’estate di lavori tra ampliamenti, messa in sicurezza degli edifici scolastici e incremento dei servizi. A giorni sarà pronto anche il progetto esecutivo, già finanziato con 300 mila euro, della scuola dell’infanzia Torricella che sarà ampliata per far fronte alla quarta sezione e permettere così ai bambini di pranzare tutti insieme in un unico ambiente. Al momento infatti è necessaria la turnazione, in quanto la chiusura dell’asilo privato ha comportato un aumento degli scritti e una riduzione degli spazi in condivisione. I lavori concretamente prenderanno il via a giugno, insieme alla realizzazione di un altro ampliamento scolastico, ovvero quello che riguarderà il vicino asilo nido. Quest’ultimo con 420 mila euro di investimento sarà così in grado di accogliere un numero maggiore di iscritti, eliminando o comunque riducendo le liste di attesa. Potranno essere accolti anche bambini dai 6 mesi grazie all’attivazione di un nuovo servizio riservato ai lattanti che permetterà alle famiglie di iscrivere al nido comunale anche i neonati che non hanno ancora compiuto un anno di età. Il Comune di Poppi continua quindi ad investire sulla scuola e dopo la notizia della messa in sicurezza e riqualificazione del polo scolastico di Badia Prataglia, che accoglierà in un’unica struttura immersa nel verde i tre ordini di scuola presenti sul territorio, ha annunciato i nuovi investimenti relativi al nido e alla primaria.

"Siamo quasi pronti per dare il via ai lavori che a fine anno scolastico interesseranno la scuola dell’infanzia e il nido comunale, nonché il polo scolastico di Badia – ha spiegato l’assessore alla scuola Giovanna Tizzi – i nuovi spazi che creeremo ci permetteranno di accogliere più bambini in un ambiente più grande, più sicuro ed idoneo. Per quanto riguarda la primaria e la scuola media, già apposto strutturalmente, ci siamo concentrati sui progetti, sull’efficientamento energetico, sulle biblioteche e sui servizi, come quello di aiuto-compiti che interessa entrambi gli ordini di scuola a supporto delle famiglie, con i volontari che grazie alla collaborazione della cooperativa Progetto 5 aiutano per tre pomeriggi a settimana i bambini più bisognosi di sostegno nello svolgimento dei compiti. Ci tengo a ringraziare l’Istituto Comprensivo di Poppi per la costante collaborazione con l’amministrazione e per il Polo di Badia i carabinieri forestali e il Parco".