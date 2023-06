Nuovo piano del traffico Vie e piazze: cosa cambia

di Claudio Roselli

Un piano urbano della mobilità sostenibile per il Comune di Sansepolcro, sotto lo slogan "Muoviti in sicurezza e salute, migliora il futuro di tutti!". E siccome deve essere costruito insieme ai cittadini, l’amministrazione comunale ha dato appuntamento per le 17 di venerdì 9 giugno nella sala consiliare. Quali le finalità di questo piano? In linea generale, serve a individuare azioni e progetti per meglio soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.

"Alcune di queste finalità non sono proprie di una città come appunto Sansepolcro – ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti – ma senza dubbio la mobilità sostenibile deve essere uno degli obiettivi della comunità locale. In particolare, l’attuale amministrazione ha inteso avviare il piano innanzitutto per creare un sistema di piste ciclopedonali, da realizzare a stralci, che diano una nuova veste al tessuto urbano realizzando assi principali ciclopedonali di collegamento del centro storico con il quartiere Triglione e la frazione di Gragnano a ovest e con il quartiere di San Paolo e la zona ex Riello a est, oltre che con la frazione Trebbio e di collegamento della zona industriale di Santa Fiora, individuando nella ex stazione ferroviaria la sede della ciclo-stazione a servizio di questi percorsi. Un altro ambizioso obiettivo è il completamento, fino alla diga di Montedoglio, del percorso ciclopedonale fluviale". Poi ci sono i grandi temi: dallo spostamento della stazione ferroviaria verso est (verso i quartieri San Paolo o Riello) con la connessa trasformazione del sedime della ferrovia in pista ciclabile, al nuovo collegamento stradale con San Giustino.