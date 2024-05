Nuovo parco a Santa Fiora. Non solo spazio giochi ma anche centro ricreativo

L’appuntamento è fissato in calendario per questo pomeriggio al parco di Santa Fiora. A partire dalle ore 19, l’amministrazione comunale di Sansepolcro illustrerà il progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e di arredo urbano che interessa la popolosa frazione. Un progetto dell’importo complessivo di 175mila euro e che riguarda anche la frazione del Trebbio, finanziato per gran parte con fondi del contributo assegnato dal Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Aretino e in parte con fondi propri di Palazzo delle Laudi, con inizio lavori nel corrente mese di maggio e termine previsto entro il prossimo mese di agosto. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dotando la comunità locale di spazi di aggregazione con infrastrutture appropriate da utilizzare anche per eventi e manifestazioni. Per quanto riguarda nello specifico Santa Fiora, l’area verde sarà riorganizzata tramite la realizzazione di percorsi interni accessibili ed illuminati da apparecchi led. Gli spazi di aggregazione e socializzazione prevedono un’area ludico-ricreativa per i più piccoli, un’area con gazebo, un’area pic nic in cui saranno inseriti tavoli e panche in legno. L’area dell’ex gioco delle bocce, non più utilizzata, vedrà la realizzazione di uno spazio di socializzazione coperto. Previste poi l’area per il gioco della pallavolo e quella per il gioco del calcetto. Due importanti aree verdi, di circa 1700 metri quadrati la prima e di circa 3mila la seconda, rimesse a nuovo per la loro valorizzazione e il loro utilizzo anche nelle ore serali. Nel progetto è stato anche tenuto conto della fruibilità nell’uso di spazi e servizi, con particolari accorgimenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Dunque, non soltanto il centro urbano di Sansepolcro, ma anche le frazioni: Santa Fiora è quella più popolosa, il Trebbio è più piccola ma a breve vedrà rivalutata la propria importanza anche grazie ai lavori che interessano la vecchia scuola elementare, da anni immobile inutilizzato dopo che era stato sede del gruppo radioamatori Cb "Città di Piero", poi divenuto gruppo comunale di protezione civile. Lo scopo di questi interventi è presto individuato: aumentare la qualità della vita anche nei centri minori del territorio comunale, che hanno spazi di aggregazione e che necessitano di una risistemazione di quelli all’aperto; un modo ulteriore per favorire la socialità e includere anche i diversamente abili.