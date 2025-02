Nuovo oratorio. Taglio del nastro

Una domenica speciale, quella di oggi a Pieve Santo Stefano. Viene infatti inaugurato il nuovo oratorio "Madonna dei Lumi", che si trova nel complesso della Collegiata, quindi nel centro del paese, ma al quale si accede da via Tiberina, accanto alla vecchia sede della Stazione dei Carabinieri. L’oratorio è già in funzione da qualche mese, ma per la cerimonia del taglio del nastro la comunità ha atteso che fosse disponibile il vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, il quale alle 16.30 presiederà la solenne celebrazione liturgica nella chiesa della Collegiata. Al termine della messa, l’atto protocollare seguito da un momento conviviale aperto a tutta la popolazione.