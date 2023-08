Nuovo negozio Cooking show con Anna Falchi a Sansepolcro

Pomeriggio con vip a Sansepolcro, quello di oggi, grazie alla presenza della nota attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi e dell’insegnante di cucina Palma D’Onofrio. Per quale motivo? Alle 17.30. è infatti in programma un cooking show in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio espositivo Scavolini nella zona industriale di Santa Fiora, in via Divisione Garibaldi, dove ha sede il punto vendita di Nuovarredo, l’azienda conosciuta per essere da alcuni anni anche il main sponsor della squadra di calcio del Vivi Altotevere Sansepolcro. Anna Falchi è il volto immagine – la testimonial, se preferite – di Nuovarredo, realtà leader nel settore dell’arredamento con una rete di 28 filiali dislocati fra Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia; la partnership fra Nuovarredo e Scavolini ha dato vita a un nuovo spazio espositivo nel quale viene presentato il meglio del design dell’arredamento italiano. La Falchi e la D’Onofrio diventano perciò a maggior ragione le "madrine" della situazione e con un appiglio forte, come ha detto la stessa Falchi, che ha peraltro condotto trasmissioni dedicate alla cucina: "Mi sono divertita a mettere le mani in pasta, perché la cucina mette d’accordo tutti". Palma D’Onofrio, tarantina, è divenuta nota attraverso "La prova del cuoco", spazio televisivo di successo su Rai Uno condotto da Antonella Clerici: "Mi considero una insegnante di cucina, ma non ho mai avuto un ristorante, per cui non chiamatemi chef", ha simpaticamente dichiarato. Insomma, un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arredamento… e della buona gastronomia!