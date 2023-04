Nuovo mammografo all’ospedale "Duecento controlli a settimana"

di Laura Lucente

"Una strategia ferma e consolidata per questa azienda: lavorare sulle patologie oncologiche in fase di prevenzione è sicuramente la carta vincente". Con queste parole Simona Dei, direttrice sanitaria Asl Toscana Sudest saluta l’arrivo all’Ospedale Santa Margherita della Fratta il nuovo mammografo appena installato. Si tratta di uno strumento di nuova generazione che permette di effettuare gli screening in modo più confortevole con riduzione del dolore e con una maggiore definizione "Con il nuovo mammografo le donne della Valdichiana Aretina – spiega Giovanni Angiolucci responsabile UOSD Diagnostica Senologica del San Donato Arezzo, - avranno a disposizione uno strumento che consentirà di rilevare anche i tumori di piccola dimensione rappresentando così una nuova frontiera nella prevenzione del carcinoma al seno". Presenti alla inaugurazione i sindaci della vallata, con il presidente della conferenza zonale Luciano Meoni in testa che ha salutato con favore l’arrivo del nuovo macchinario ribadendo, però, anche le richieste di miglioramento auspicate per l’ospedale della Fratta cha passano attraverso un rafforzamento del pronto soccorso, dell’ortopedia e della cardiologia. La direttrice sanitaria ha colto l’occasione per confermare "la centralità del nosocomio della Valdichiana e la bontà dei percorsi terapeutici.

Qui c’è uno dei pronto soccorso con minori problemi di personale rispetto a quelle delle altre vallate. Funziona e ha una buona integrazione con la medicina generale. Chiaramente è un pronto soccorso che in caso di patologie più complesse fa da passaggio o viene del tutto saltato, ma non per incompetenza della struttura". All’ ospedale della Fratta, come chiarisce Simona Dei, verranno effettuati 200 esami mammografici alla settimana. La Dei si dice soddisfatta anche dei numeri della chirurgia che "sono nettamente aumentati gli interventi nel 2022" e ricorda l’alto livello diagnostico, e i fiori all’occhiello quali la Pma e la medicina rigenerativa. Sul fronte dell’ortopedia c’è l’annuncio della nomina di un nuovo specialista proprio per il nosocomio della Fratta che "verrà con un progetto specifico e dovrebbe non essere il solo".