Nuovo look per la gradinata dello stadio di San Giovanni

Arezzo, 30 agosto 2023 – A meno di un anno dall'intervento di riqualificazione, ben riuscito, della tribuna centrale e quello, meno riuscito, della recinzione esterna proseguono gli interventi sull'impianto di piazza Casprini. In questa occasione alcuni ragazzi del tifo organizzato sangiovannese, in particolare il neonato gruppo North Side, e gli infaticabili custodi della società hanno ritinteggiato i gradoni fatto alcuni piccoli interventi per migliorare il colpo d'occhio del settore cuore pulsante del tifo del Marzocco. Alcuni rumors tra l'altro parlano di una scritta che potrebbe presto apparire sulla Gradinata e ben leggibile anche a favore di telecamere. In attesa degli interventi strutturali che ancora mancano, pista di atletica torri faro e sopratutto impianto audio, è sicuramente un intervento positivo che rende una volta di più il glorioso Fedini un impianto top per la categoria dove i giovani calciatori si possono sentire ancora dei veri e propri giocatori.

Procede intanto a grandi passi la preparazione al primo match ufficiale di questa stagione che vedrà gli azzurri opposti al Figline in quello che può essere definito senz'altro una sfida di campanile ma non di certo un derby che sappiamo avere in Valdarno un unico significato. Questo pomeriggio alle ore 18:30 allo stadio comunale "Città di Arezzo" i ragazzi di Bencivenni scenderanno in campo per l'ultimo test amichevole contro gli arancioblu della Sansovino pronti a recitare un ruolo da assoluti protagonisti nel torneo di promozione. Le notizie sul Marzocco non sono però finite qui. Domani, giovedì 31 agosto, sono attese circa 450 persone alla tradizionale cena-presentazione in piazza Masaccio. Sono ancora pochissimi i posti disponibili e per prenotare è possibile chiamare i numeri che si trovano nella locandina di seguito. Sarà questa l'occasione per tutti i tifosi di conoscere i nuovi giocatori e per augurare ai ragazzi di mister Bencivenni un grande inizio di stagione. Riguardo al match di domenica prossima, il fischio d’inizio è fissato per le ore 16 ed è prevista una discreta cornice di pubblico, anche perché molti tifosi azzurri, rientrati dalle ferie, avranno la prima occasione per vedere all’opera la squadra. Una squadra in parte rinnovata che può recitare un ruolo non secondario in questo campionato. Insomma, la stagione ufficiale è ormai alle porte.