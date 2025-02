Nuovo look per il crossdromo di Miravalle

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Il crossdromo Miravalle di Montevarchi si prepara al grande appuntamento con gli Internazionali d’Italia di motocross del 15 e 16 febbraio. Due fine settimana consecutivi di apertura per gli allenamenti del Miravalle Circuit, dopo un ultimo mese di lavori intensissimi, hanno sancito la riuscita della “rivoluzione” a cui è stata sottoposto il tracciato. Ora la pista ha uno sviluppo di 1.615 metri, che includono anche il vertiginoso saliscendi conosciuto come “la buca”, comprende 28 curve e 19 salti, ma soprattutto si presenta con un senso di marcia anti-orario; la direzione è stata invertita per limitare, per quanto possibile, l’effetto abbagliante del sole al tramonto. I quattro giorni di allenamenti hanno dunque rappresentano un test importantissimo, tappa di avvicinamento alla prestigiosa manifestazione. A guidare la macchina organizzativa del Moto Club Brilli Peri c’è Simone Vanzi, nuovo Presidente, eletto a dicembre ed entrato immediatamente in attività con un progetto molto chiaro, avendo al suo fianco, come vice, la confermata Laura Mugnaini.

“L’assegnazione a Montevarchi degli Internazionali 2025 costituisce il punto di arrivo di arrivo di un percorso di crescita in cui il moto club si è molto impegnato negli ultimi anni” affermano i dirigenti del Brilli Peri. “Condividiamo la soddisfazione e l’impazienza per il grandissimo evento con il Comune di Montevarchi, con cui abbiamo appena sottoscritto la convenzione per la gestione dell’impianto, della durata di dieci anni, e con il Comitato toscano della FMI, che ci è sempre stato vicino”. Vanzi sta lavorando a tempo pieno per realizzare la sua idea, riportare rapidamente Miravalle, un circuito in cui il motocross ha già scritto pagine della sua storia, ai vertici mondiali; il suo primo, dichiarato obiettivo è creare intorno al moto club un gruppo di amici: e su questo fronte già si vedono i primi risultati. Importanti sono le tappe che il nuovo Presidente indica per tornare nella élite della MX GP: a regime, la pista sarà aperta per allenamenti almeno quattro giorni alla settimana; il Brilli Peri sarà sempre più orientato al sociale (e i primi passi già si stanno vedendo); Miravalle Circuit, affidato ad un responsabile, assumerà una sua sempre maggiore autonomia rispetto all’associazione e diventerà un parco, anche per altri sport, a cui potranno accedere le famiglie, per trascorrere il tempo libero; alcuni locali saranno destinati a foresteria, per le summer school, non solo di fuoristrada, fino appunto ad arrivare al mondiale. Senza poi dimenticare l’avvicinamento dei giovani allo sport, la scuola di motocross, i corsi di guida sicura.

Il nuovo motto lanciato da Vanzi è “Miravalle Circuit è di tutti”, nel senso che tutti i contributi, anche critici, ma costruttivi, sono ben accetti: e il mondo del motocross sta rispondendo positivamente. Il Moto Club Brilli Peri continua a tenere costantemente aggiornati i propri profili social, su Facebook e Instagram, per fornire notizie “fresche” sulle proprie attività ai piloti, agli organi di informazione, agli appassionati.