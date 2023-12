Nuovo contributo per la ricerca

Una mobilitazione solidale e sportiva partita dal Casentino per sostenere la ricerca per la leucemia. La palestra Body House di Bibbiena ha rinnovato il proprio contributo alla manifestazione "AILoveLife-Io amo la vita" organizzata dalla sezione di Ferrara dell’Associazione Italiana contro le Leucemie come occasione di informazione sulla patologia, di educazione ai sani stili di vita e di raccolta di fondi per il progresso scientifico. L’evento ha configurato una vera e propria festa del fitness con insegnanti dall’Italia e dall’estero che, in forma totalmente volontaria, si sono ritrovati nella città emiliana e hanno proposto lezioni tra tante diverse discipline, con un importante contributo che è arrivato anche dalla stessa palestra casentinese.