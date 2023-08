Nuovo comandante alla stazione dei Carabinieri di Foiano

Arezzo, 24 agosto 2023 – Con una breve ma intensa cerimonia nella sala consiliare il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati e la Giunta comunale hanno salutato il Luogotenente Fausto Mazzetti che dopo venticinque anni si servizio e di guida della stazione dei Carabinieri della città è andato in pensione per raggiungimento dei limiti di età.

Nel corso della sua carriera Mazzetti ha svolto incarichi importanti e di grande responsabilità a Roma, Bologna, Pistoia fino ad arrivare nella vicina Cavriglia e dal 1998 a Foiano della Chiana. Nel 2005 ha partecipato alla missione in teatro estero “ANTICA BABILONIA” in Iraq presso il Reggimento MSU Carabinieri di Nassiriya, e nell’anno 2016 alla missione in Kossovo presso il Reggimento MSU di Pristina.

Nel 2013 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. “E’ stato un grande privilegio, dichiara il Sindaco Francesco Sonnati, aver avuto Fausto Mazzetti alla guida dei carabinieri della nostra città.

Professionalità, passione e grande disponibilità ne hanno fatto una figura fondamentale per l’intera comunità. Credo di rappresentare il sentimento di tutti i miei concittadini, ha proseguito Sonnati, esprimendo a lui i nostri più sentiti ringraziamenti ed auguri.

Allo stesso tempo esprimiamo la nostra felicità nell’accogliere un altro grande professionista come Gianluca Falco che da oggi guiderà la nostra stazione. Noi tutti siamo legati da un sentimento di grande vicinanza e simpatia per l’arma dei Carabinieri e credo che questo si respiri in tutto quello che facciamo e faremo assieme in futuro.”

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco Sonnati, gli assessori Elena Bigliazzi, Jacopo Franci e Gabriele Coreri, il comandante dei Vigili Urbani Roberto Mencarelli, i due luogotenenti, quello uscente Fausto Mazzetti e quello entrante Gianluca Falco e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona, il capitano Antonio De Santis.

Nel suo saluto il capitano De Santis ha espresso a nome di tutta l’Arma dei Carabinieri riconoscenza per il percorso svolto dal Lgt Mazzetti, sottolineando non solo i risultati ottenuti, ma anche per la professionalità, l’umanità, la dedizione al servizio con cui ha interpretato l’importante funzione di rassicurazione sociale che i Carabinieri svolgono a favore dele comunità.