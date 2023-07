Nuovo Centro Socio-Sanitario a Monte San Savino, Prestazioni più vicine alle persone anziane e con disabilità

Servizi Sanitari più vicini al cittadino a Monte San Savino. E’ stato inagurato ieri il nuovo centro socio sanitario nella frazione di Alberoro. Si trova in via Don Riccardo Aguzzi 83. "Una sanità di prossimità che servirà soprattutto per garantire prestazioni alle persone più anziane e con disabilità che altrimenti avrebbero difficoltà a spostarsi in altri centri lontani dalle loro case", spiega la dottoressa Antonella Dragoni, responsabile cure primarie del distretto di Arezzo della Asl.

"Qui garantiamo la presenza dell’infermiere di famiglia, presente due volte a settimana per prelievi e medicazioni - aggiunge Dragoni - con lui lavorerà in sintonia il medico di famiglia che sarà presente tutti i giorni nella struttura". Presenti al taglio del nastro gli amministratori del comune di Monte San Savino e i cittadini della frazione. "Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato a cui stavamo lavorando già da un anno: è una promessa che abbiamo mantenuto", dichiara il vice sindaco Alessandra Cheli che ha anche la delega al sociale.