Nuovo capitolo del processo Agorà Vasai presenta l’eccezione di nullità

Si è svolta l’8 giugno l’ultima udienza del processo Agorà, il cui crollo portò allo sgretolamenti del sistema cooperativo: 25milioni di debiti col fisco, tre arresti, 10 denunciati e un maxi blitz. Nell’ultima udienza per la difesa di Roberto Vasai, ex presidente della Provincia e procuratore speciale del consorzio, c’è stata una eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio che verrà trattata nella prossima udienza fissata per il 4 luglio. Un passaggio presentato per capire se esista influenza sulle altre posizioni, ma se ne discuterà ufficialmente a luglio.

In tribunale anche lo stralcio e la discussione dei riti abbreviati.

Il giudice, sempre per il prossimo 4 luglio, ha fissato l’udienza per le repliche dopo la discussione del pubblico ministero e della parte civile.

È stato proprio l’avvocato Brilli di parte civile a chiedere la condanna degli imputati.

Il pm ha richiesto l’assoluzione per il prestanome Aniello Sequino e per Maria Rosaria Esposito dipendente della Reses. Il sistema Agorà scricchiolava da anni e forse per questo era stato cambiato il nome appunto in Reses, con sede non più ad Arezzo ma a Magione.

Le difese hanno chiesto per Innocenti e per Papini l’assoluzione mentre per Ghiori è stata chiesta la messa in prova. Il giudice si è riservato di decidere. Prossimo capitolo il 4 luglio.